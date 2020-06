Marotta: “Su Chiesa la Fiorentina ha aspettative alte. 70 mln? Forse di più…”

L’Amministratore Delegato nerazzurro Beppe Marotta ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport; alla domanda specifica su Chiesa ha risposto:

Non nascondo che Chiesa e Tonali siano due talenti. Per Chiesa la Fiorentina ha aspettative economiche elevate, ecco perché oggi non abbiamo avviato un confronto con loro. Se Commisso chiede 70 milioni? Forse anche di più… Tonali è più abbordabile, è un’operazione che si può costruire in maniera migliore. Ed è un ragazzo che è ancora in fase di crescita.