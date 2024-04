Belotti non segna ma ha salvato Beltran e non solo. Futuro ipotecato a Firenze?

Andrea Belotti non avrà risolto il problema del gol, ma ha tolto molte castagne dal fuoco a Vincenzo Italiano. Le difficoltà di Nzola, per esempio, non consentivano all'allenatore di puntare con decisione su Beltran trequartista poiché era costretto ad alternarlo all'angolano, poi il Gallo si è preso l'attacco "liberando" l'ex River Plate. E ha dato sicurezza un po' a tutto il reparto dopo mesi di sterili rotazioni fra i due che l'hanno preceduto, conquistando la fiducia del tecnico e della squadra intera attraverso il duro lavoro. Non è un caso che il classe '93 sia uscito dal campo con un dente in meno, mercoledì sera, al termine della classica partita di sacrificio che prima del suo approdo a Firenze sembrava poco più che un miraggio per un centravanti. E il futuro? Belotti è arrivato in prestito secco dalla Roma, questo significa che a cose normali nel mese di giugno farà ritorno nella capitale. Se però la Fiorentina, gol a parte, si riterrà soddisfatta del suo rendimento potrà pensare di discuterne l'acquisto a titolo definitivo con i giallorossi. E l'ipotesi non è remota, tutt'altro. Il giocatore ha traslocato ormai più di un mese fa lasciando Casal Palocco e accasandosi a Firenze, della quale ha detto: «È una città bellissima, in questi giorni ho avuto modo di viverla con molta passione». L'obiettivo è terminare l'annata nel migliore dei modi, poi si vedrà. Fra i vari stimoli c'è pure l'Europeo in Germania, che il Gallo ha messo nel mirino dopo aver vinto quello di tre anni fa con l'Italia di Mancini: «L'Europeo è un mio obiettivo - le sue parole - ma passerà tutto da quello che farò in campo con la Fiorentina». Lo riporta il Corriere dello Sport.