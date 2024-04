Belotti, Nico, Beltran, Jack e Nzola: la logica delle assenze in casa viola

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulle varie assenze tra i convocati della Fiornetina in vista della sfida di oggi con la Salernitana. Ne rimangono a casa 5: Belotti, Nico Gonzalez, Bonaventura, Beltran e Nzola. Partendo dal primo, Italiano sa che da quando è arrivato a Firenze "Il Gallo" ha sempre giocato titolare. Adesso deve tirare un attimo il fiato. Così come Nico Gonzalez e Beltran, giocatore stremati dagli impegni di una Fiorentina europea. Per quanto riguarda Bonaventura, il problema alla caviglia persiste e Italiano lo vuole al meglio per la sfida di mercoledì contro l'Atalanta.Nzola non convocato per motivi personali non precisati.