Belotti e Bonaventura da recuperare. Pestone per Biraghi, nessun rischio

Prima di Atene, fermata Cagliari. L'obiettivo è quello di provare a chiudere il discorso qualificazione all'Europa, archiviabile con tre punti in questa penultima trasferta di Serie A. Per questo, Vincenzo Italiano sembra indirizzato ad attuare una rotazione ragionata. Non sarà una Fiorentina-B, anche perché alcuni dei titolarissimi in vista della sfida dell'Olympiacos devono mettere minuti nelle gambe. Su tutti, Giacomo Bonaventura e Andrea Belotti, apparsi nell'ultimo impegno con il Napoli lontani dalla condizione fisica ideale. Italiano proverà a recuperarli per Atene e per farlo è deciso a concedere loro ampio minutaggio stasera. Sarà quindi partita vera, ma zero rischi: e così capitan Biraghi, colpito ieri mattina in allenamento da un pestone più doloroso che preoccupante, partirà comunque dalla panchina. Spazio a Parisi e Kayode sulle fasce, i due esterni da Serie A. Riposeranno anche Arthur e Nico Gonzalez, pedine su cui Italiano punta forte in vista dell'ultimo atto di Conference. Lo riporta il Corriere dello Sport.