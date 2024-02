Belotti contro Immobile: una sfida tutta azzurra sotto gli occhi di Spalletti

Fiorentina-Lazio è anche la sfida tra Belotti e Immobile, due attaccante puri che si devono ritrovare dopo una stagione complicata. Come sottolinea il Corriere dello Sport, i due si conoscono molto bene. Compagni al Torino e in Nazionale, rivali a Roma. Stasera al Franchi, sotto gli occhi di un attento Luciano Spalletti, dovranno dimostrare di poter dire anche la loro non solo in campionato ma anche nell'Italia. "Il Gallo" ha lasciato Roma in cerca di fortuna a Firenze e questa sera vorrà confermare quanto visto contro il Frosinone, mentre Immobile vuole ritrovare quella continuità persa in questa stagione. Fiorentina-Lazio, Italiano-Sarri, ma soprattutto Belotti-Immobile.