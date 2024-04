Belotti, batti un colpo: così l’ex Roma si gioca il futuro a Firenze

Il Corriere dello Sport si sofferma su Belotti. Allo Stadium è stato sostituito all'intervallo, uscito da una sfida in cui non ha lasciato traccia. Lo ritroveremo probabilmente domani, ancora titolare, per la sua sesta gara consecutiva dal primo minuto.Italiano ha deciso così, anche per mancanza di altre soluzioni, ma pure il tecnico viola si sta rendendo conto che il Belotti arrivato a Firenze è tutt'altro che l'animale d'area di rigore in grado di risolvere i problemi offensivi della sua Fiorentina. E allora avanti con Belotti, in Conference e non solo: sarà lui il centravanti titolare del torrido finale di stagione che attende la Fiorentina, poi si vedrà. Se fino a qualche settimana fa le probabilità che rimanesse a Firenze erano alte, adesso Prade e i suoi stanno valutando la futuribilità di un attaccante ormai in fase calante. In prestito secco dalla Roma, i discorsi su un eventuale prolungamento in viola sono ad oggi congelati, in attesa che il Gallo batta qualche altro colpo.