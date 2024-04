Belotti, Arthur e Bonaventura: la Coppa Italia decisiva per il mercato

La Coppa Italia avrà un peso anche nelle mosse di mercato. Da Belotti ad Arthur, passando per il rinnovo di Bonaventura, in una Fiorentina che stanotte dimostrerà di poter arrivare davvero ad alzare la Coppa Italia (poi si parlerà della Conference), anche le scelte di mercato del club potranno prendere una direzione al momento ancora imprevedibile. La scossa dei risultati per motivare i dirigenti viola a fare mosse anziché altre. I gol di Belotti, le geometrie di Arthur e i movimenti di Bonaventura, insomma, valgono il doppio: ovvero per il risultato sul campo e per le scelte manageriali. Tutto questo, sia chiaro, riferibile ai tre big (Jack, il Gallo e Arthur) ma non solo a loro, viste le tanti posizioni in bilico in casa viola. Lo riporta la Nazione.