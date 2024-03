Belotti a Torino è ancora un traditore: lo aspettano striscioni e fischi

Sarà una partita molto complicata per il Gallo, che non si è lasciato bene con la squadra di cui era capitano e trascinatore

251 presenze e 113 gol per Andrea Belotti a Torino , sponda granata. Per sette anni simbolo e idolo, poi il lungo addio che ha compromesso un rapporto d’amore intenso . Ed è rimasto anche dell'astio, visto che alla prima da avversario, con la maglia della Roma, il Gallo ha voluto tirare a tutti i costi un rigore, poi sbagliato. La Nazione si concentra oggi sul ritorno del nuovo attaccante viola nella sua vecchia casa.

Sbeffeggiato

Lo scorso aprile il primo ritorno nello stadio che lo ha visto sbocciare. "Non ti possiamo insultare perché non ti fanno giocare". Striscione fine, dal sapore di rivincita. Rimase in panchina tutta la gara. E i fischi assordanti nei tre minuti finali di Torino-Roma di questa stagione, con Mourinho ancora sulla panchina giallorossa, sono un buon indizio su quello che lo aspetta fin dal primo dei novanta di domani sera, tra cori e vecchie ruggini. Battere il passato per provare a rilanciarsi verso un Europeo da difendere in campo.