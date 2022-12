Bella prova di Amatucci: il settore giovani sta dando i suoi frutti

Nell'amichevole vinta dalla Fiorentina per 6-1 contro il Lugano, si è messo in evidenza Amatucci. Se nei precedenti test - scrive Repubblica Firenze - tra i giovani aveva lanciato segnali positivi Bianco, con gli svizzeri è da segnalare la prova di Amatucci: il classe 2004 si è messo in cabina di regia insieme a Duncan ed è stato apprezzato per sicurezza, ritmo e per un bel break che ha portato al 2-0 di Ikoné. Ennesimo messaggio di un settore giovanile che sta dando i suoi frutti e che, con un lavoro meticoloso, può fornire ragazzi utili a restare in pianta stabile in prima squadra.