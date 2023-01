Battere la Sampdoria per correre in Coppa: la Fiorentina ci crede

La Nazione si sofferma sul match tra la Fiorentina e la Sampdoria per gli ottavi di Coppa Italia. La squadra di Stankovic viene da un periodo tosto e il campionato è il loro pensiero principale. Infatti, la squadra viola ha davanti una grande occasione. Battere i blucerchiati, volare ai quarti e correre anche in Coppa Italia. I Viola hanno il favore dei pronostici e la corsa ad un trofeo non è qualcosa da sottovalutare. Insomma, oggi al Franchi sarà una festa per portare la Fiorentina sempre più avanti.