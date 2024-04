Battere la Juventus per dare un senso al campionato. Italiano contro il suo tabù

La sfida con la Juventus è certamente una delle più attese, ma la stagione della Fiorentina si concentra nelle coppe. La trasferta di Torino potrebbe essere l'ultima occasione di rendere avvincenti le ultime 9 di Serie A. Oltre a quella con l'Atalanta, che però non ha ancora una data. Ma la vittoria in campionato manca dalla sfida con la Lazio, e una vittoria darebbe una gran boccata d'aria fresca e di entusiasmo. Italiano poi deve abbattere il tabù Juventus. Battuta solo all'ultima giornata del 2022 per 2-0. Italiano non pensa al futuro, ma potrebbe ritrovarsi contro Allegri anche a Roma, nella finale di Coppa Italia. Per consegnarsi ulteriormente alla storia viola. Anche alcuni singoli avranno degli stimoli, come Belotti che vuole tornare al gol. Fonte La Nazione