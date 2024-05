Basta regali gratuiti: la Fiorentina ad Atene non avrà margine di errore

La finale di Praga del 7 giugno lo insegna, ci sono in cima a tutto i regali gratuiti in difesa da evitare, cosa che suo malgrado non di rado caratterizza la Fiorentina. Ad Atene no.

La gara di Cagliari ha portato tre punti ma ha ovviamente un rovescio della medaglia e tra le cose che la Fiorentina si porterà dietro ad Atene per non ripeterle (ma sarebbe meglio che le lasciasse a Firenze per sicurezza) c’è la discontinuità con tratti di lentezza che ha caratterizzato la costruzione delle azioni in più occasioni anche di recente, perché in quella maniera la squadra viola diventa prevedibile e la finalizzazione un’impresa vera mancando l’attaccante che da solo la risolve. Visto che siamo in tema, e la finale di Praga del 7 giugno lo insegna, ci sono in cima a tutto i regali gratuiti in difesa da evitare, cosa che suo malgrado non di rado caratterizza la Fiorentina. Ad Atene no. Lo riporta il Corriere dello Sport.