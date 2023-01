Basta regali: Giua fiscale, ma Dodò ha davvero esagerato

La Nazione si sofferma sull'espulsione di Dodò. Il rosso al brasiliano ha condizionato non poco la gara della Fiorentina contro la Roma. Possiamo certo sottolineare che la scelta di Giua, pur corretta, è stata molto fiscale, ma Dodò non deve commettere ingenuità simili. La Fiorentina ha già molti problemi interni, non serve complicarsi la vita in questo modo.