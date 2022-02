Basta disfattismi, questa Fiorentina sa reagire e lo ha dimostrato

La sconfitta va analizzata, ma questa Fiorentina ha dimostrato di saper reagire. Ecco tutti i precedenti

Lavorare, migliorare e ripartire. Tutte cose che la Fiorentina dovrà fare in vista del match contro l' Atalanta di Giovedì. Nonostante sconfitte pesanti e dolorose, questa squadra ha sempre dimostrato di saper ripartire. I precedenti sono molto chiari.

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, dopo una sconfitta spesso è arrivata una netta reazione della Fiorentina. Prima giornata di campionato, i viola cadono contro la Roma e poi arrivano tre successi consecutivi con Torino, Atalanta e Genoa. Così come sono state delle vittorie le gare successive alle sconfitte contro Inter, Venezia, Lazio e Juventus. Poi, dopo i k.o. più pesanti, sono arrivati le reazioni più nette. Dopo il derby con l'Empoli, la Fiorentina ha ottenuto sei risultato utili consecutivi con 4 vittorie e 2 pareggi. Mentre, dopo la disfatta di Torino sono arrivati 3 risultati utili consecutivi. Unica eccezione, la sconfitta contro il Napoli che è stata seguita dal passo falso di Venezia. Insomma, questa Fiorentina sa reagire e contro l'Atlanta sarà l'occasione migliore per sognare un trofeo.