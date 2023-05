Basilea-Fiorentina, la probabile formazione: è l’ora dei titolari

Basilea-Fiorentina, ritorno delle semifinali di Conference League. La squadra di Italiano deve ribaltare il 2 a 1 del Franchi per centrare la seconda finale stagionale. Non sarà una gara semplice e il tecnico viola è pronto per schierare i titolarissimi. Terracciano in porta. Dodò e Biraghi sulle fasce. I centrali saranno Milenkovic e Martinez Quarta. In mezzo al campo comanda Amrabat, con Mandragora al suo fianco. Bonaventura agirà dietro la punta che sarà l'ex Cabral. A destra pronto Ikonè, a sinistra Nico Gonzalez.