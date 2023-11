Barone “stappa” il mercato di gennaio: discussioni in corso con Italiano

Il mercato invernale lo ha stappato qualche giorno fa Joe Barone. «Siamo preparati, non posso dire oggi i nomi su cui puntiamo. Vediamo che succede da qui al primo gennaio e poi interverremo per cercare di migliorare la squadra». Partiamo dalle premesse. La rosa della Fiorentina ha bisogno di essere ritoccata, ma a gennaio raramente si sono visti scossoni che possano spostare di molto gli equilibri. E questo andrà tenuto a mente da qui al 31 gennaio. Però è anche vero che i dirigenti viola valuteranno nelle prossime settimane con Vincenzo Italiano come intervenire. Lo riporta la Nazione.