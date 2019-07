Barone scatenato, alza la voce anche con Paratici. Il retroscena: Chiesa non voleva allenarsi

Anche su La Repubblica si parla del confronto di ieri Barone–Chiesa e del corteggiamento della Juventus. Il braccio destro di Commisso non era arrabbiato con il ragazzo, ma con chi gli sta facendo pressione, portandolo su una posizione pericolosa. Rocco non ha gradito il pressing sul ragazzo da parte della Juve, con la quale – a detta di procuratori e presidenti – non si discute, si tratta. Questa cosa non piace a Commisso, che è l’ultimo arrivato ma vuole vincere, sognando di lottare un giorno con le big.

Motivo per cui Barone ha chiamato Fabio Paratici per lamentarsi. Infine, un aneddoto risalente a domenica pomeriggio: dopo l’incontro, l’attaccante non si era presentato all’allenamento. Avvertito da un collaboratore, Barone si è fatto passare il ragazzo al telefono e gli ha detto brevemente qualcosa. Chiesa si è allenato con i compagni. E domani notte sarà in campo contro il Benfica. LA RICOSTRUZIONE DEL BOTTA E RISPOSTA TRA IL N°25 VIOLA E BARONE