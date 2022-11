Barone porta a cena Gonzalez: ieri sera l’incontro chiarificatore

Un incontro per chiarirsi a pochi metri dal Ponte Vecchio. Ieri sera il direttore generale viola Joe Barone e Nicolas Gonzalez hanno cenato insieme e La Nazione ha documentato fotograficamente il faccia a faccia. A livello diplomatico, considerata la scelta di non ritrovarsi in un luogo nascosto, si tratta di un passo in avanti. Dopo il periodo di grande freddezza che ha accompagnato le ultime settimane di Gonzalez a Firenze, col Mondiale perso alla vigilia per un infortunio muscolare. Il gelo parziale intorno a Nico era emerso da alcune dichiarazioni di Barone e Italiano, che in pubblico avevano fatto riferimento alla condizione mentalmente «non ideale» del giocatore. Le espressioni distese durante l’incontro di ieri sera valgono probabilmente più di ogni parola: se una cena serve per distendere gli animi, quelli della Fiorentina e Gonzalez sembrano essere tornati sulla stessa sintonia - chiosa il quotidiano.