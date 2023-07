Barone incontra l’imprenditoria fiorentina: “Vogliateci bene”. No al Padovani

E' andato in scena mercoledì a cena un incontro importante tra i maggiori imprenditori di Firenze e la dirigenza della Fiorentina, nella persona del dg Joe Barone. Il meeting ha prodotto una sorta di patto per superare le sfide imposte dal Viola Park ("Dobbiamo voler bene alla Fiorentina, siamo una grande famiglia"), anche attraverso la ricerca di nuovi sponsor e nuove sinergie con le realtà cittadine. La società gigliata ha deciso di investire con decisione sugli eventi per coprire gli ingenti costi di manutenzione: compleanni, cene aziendali, conferenze. Ed è arrivata forte e chiara anche la conferma della volontà di non trasferirsi al Padovani. Lo riporta La Repubblica.