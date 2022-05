Barone e Italiano: linea tracciata per il futuro, avanti insieme

La permanenza di Italiano alla Fiorentina non è in dubbio, la cena con il Dg Barone è servita a rinsaldare le fila per il futuro, insieme

Redazione VN

Rinsaldare le fila, perché il traguardo europeo interessa eccome. Così La Nazione che allo stesso modo è netta sul futuro di Vincenzo Italiano: la sua permanenza sulla panchina della Fiorentina non è in dubbio. Questo in estrema sintesi il riassunto della cena andata in scena mercoledì sera tra Barone e il tecnico. Il Dg ha ribadito che la qualificazione europea è al centro dell’ultima di campionato. Un obiettivo a cui tendere senza tentennamenti, per chiudere nel migliore dei modi la stagione. La cena ha confermato quanto la Fiorentina tenga a questo traguardo e a un futuro insieme con il tecnico. A fine campionato se ne riparlerà, ma la strada ormai è tracciata.