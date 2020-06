Barone consigliere in Lega? Ecco quali potrebbero essere gli obiettivi

La notizia è di ieri, arrivata per bocca dello stesso DG viola: Joe Barone si candida al ruolo di consigliere della Lega Serie A. Difficile anticipare con certezza gli obiettivi, ma il Corriere Fiorentino ipotizza con una certa sicurezza che si punteranno i riflettori su quelle squadre, come la Fiorentina, che stanno dietro le big. Un po’ come nel modello americano, con molta attenzione al ruolo della Lega all’interno del Consiglio Federale, ad oggi non molto significativo (basti pensare al voto sull’algoritmo in caso di nuovo stop: la contrarietà della Lega non ha pesato). I rapporti con i vertici sono buoni, lo dimostrano gli auguri inviati da Gravina e Dal Pino nel giorno dell’anniversario dell’arrivo di Rocco a Firenze. Ci sarebbe anche la proposta di aprire una sede della Lega a New York, ma un passo alla volta…