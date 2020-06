Barone annuncia: “Mi candido in Lega, porterò la mia esperienza americana”. Su stadio e mercato…

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, dopo aver preso parola fuori dal centro sportivo viola (VIDEO) ha rilasciato un’intervista a Rai Radio 1. Queste le sue dichiarazioni: “La squadra si sta allenando bene, i ragazzi sono molto carichi e non vedono l’ora di tornare a giocare. Abbiamo fatto le cose per bene, con la massima attenzione. Tutti si sono adattati a questa situazione eccezionale. Siamo curiosi di vedere come sarà il ritorno in campo in una gara vera ma siamo fiduciosi. La gara di ieri sera è stata piacevole, con un ritmo interessante. Iachini è un uomo molto forte, di personalità. Per fortuna non ci sono state conseguenze dopo il suo contagio”.

Sulla classifica della Fiorentina: “Questo campionato è unico, davvero molto strano. Oggi non si riesce a pensare come sarà la ripresa con le incognite fattore campo e ritmi di gioco. I nostri tifosi sono il nostro uomo in più, mancheranno. In classifica dobbiamo fare dei passi avanti. Con calma, ma vanno fatti”.

Sul futuro della stagione: “L’obiettivo è finire questa stagione, mi auguro che tutto fili liscio. Ci vorrà la massima attenzione, serietà da parte di tutti ma anche una buona dose di fortuna perché abbiamo visto tutti come si propaga questa terribile epidemia. Con le nuove regole sulla quarantena ci sono concrete possibilità di concludere il campionato, Gravina e Dal Pino hanno fatto un ottimo lavoro”.

Sulla Lega Calcio: “Se vogliamo fare dei cambiamenti, dovremo cambiare anche come Lega Calcio. Ripeto però che Gravina e Dal Pino hanno fatto un buon lavoro. Mi piacerebbe mettere a disposizione del calcio italiano la mia esperienza americana, partendo dalle infrastrutture e dalle televisioni, tutti temi che possono essere sviluppati”.

Su Barone candidato in Lega Calcio: “A me piacerebbe tanto, ne ho parlato con tutti i presidente e tutti i proprietari. Ho proposto la mia candidatura, voglio mettere a disposizione la mia esperienza. Ho tanto entusiasmo e tanta voglia, spero che mi daranno fiducia”.

Sul calciomercato della Fiorentina: “Da quando siamo arrivati, ed è passato solo un anno, Commisso ha già versato oltre 300 milioni per la Fiorentina tra mercato, centro sportivo e rilevo della società. Per fortuna ci siamo mossi in anticipo con il mercato di gennaio, stiamo lavorando in maniera molto attenta insieme a Pradè. Vogliamo regalare una bella stagione ai nostri tifosi”.

Sullo stadio a Campi Bisenzio: “Siamo alle soluzioni elencate da Commisso. Senza stadio i nostri sogni difficilmente potranno realizzarsi. La Fiorentina è del popolo viola, dobbiamo permettere a tutti di lavorare con meno rigidità. Occorre trovare una soluzione velocemente tra istituzioni locali, governo e burocrazia, non solo per Firenze e la Fiorentina ma per tutto il calcio italiano. Su Campi Bisenzio abbiamo fatto un passo avanti importante sull’opzione di fattibilità”.