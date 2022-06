Barone con Lotito e Infantino: mosse per il futuro della Fiorentina

Il Corriere dello Sport si è soffermato sull'incontro avvenuto qualche giorno fa tra Lotito, Barone e Infantino nel centro sportivo della Lazio. Il dirigente viola ha sfruttato l'occasione per rinforzare i propri rapporti sia in Serie A che nel calcio estero. Infatti, non è la prima volta che i vertici viola incontrano Infantino. Con il numero uno della FIFA, Commisso discusse molti argomenti: dalle infrastrutture al tema delle commissioni. Insomma, la Fiorentina rinsalda i propri legami politici per tutelarsi anche in un futuro non tanto lontano.