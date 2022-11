Barak vuole il bis contro il Riga. La carica di Antonin

Due giorni all'ultima sfida nella fase a gironi in Conference League della Fiorentina (GUARDA QUI RISULTATI E CLASSIFICHE), due come il numero di gol in Europa che cercherà Antonin Barak giovedì in Lettonia contro il Riga. Il Tirreno di oggi scrive riguardo al centrocampista viola, affermando che il ceco dovrebbe tornare al centro del centrocampo gigliato fin dal primo minuto, e ricordando che all'andata proprio Barak fu artefice della marcatura viola, trovando il suo primo gol in campo internazionale. Una chance per alzare ulteriormente l'asticella per l'ex Verona, ieri, intanto, al centro sportivo hanno continuato a lavorare, con programmi di recupero individualizzati, Nico Gonzalez e Riccardo Sottil. I due esterni offensivi restano sotto osservazione, ma la sensazione è che possa prevalere ancora la via della cautela. In buona sostanza, non dovrebbero essere rischiati per la sfida in programma giovedì in Lettonia, contro l'RFS Riga. Italiano, sempre secondo il quotidiano, potrebbe anche pensare ad un turnover importante, in modo da concedere a qualcuno degli "imprescindibili" di tirare il fiato, ma si deciderà come sempre all'ultimo tuffo.