Barak subito nella mischia. E la sua serata ha “rischiato” di diventare perfetta

"Nemmeno quindici giorni dopo se l’è ritrovato di nuovo davanti, stavolta al Franchi, debuttando con la nuova maglia della Fiorentina che gli ha fatto firmare il contratto «solo» venerdì. Sulle spalle c’era un 2 in più. Dal 7, il vecchio numero, al 72. Tra infortuni e partite ogni tre giorni - si legge sul quotidiano - fare diversamente per Italiano non era possibile. Così è finito nella mischia con un uomo dello staff (e lo stesso tecnico) che inizialmente lo hanno riempito di indicazioni. Lui, ciuffo biondo e tanta eleganza (con i calzettoni tirati giù e gli iconici scarpini bianchi Pantofola d’oro), non vedeva l’ora: "Sono molto più mezzala che trequartista, le mie caratteristiche sono buone per il calcio della Fiorentina. E poi il 4-3-3 è il sistema più bello che si possa giocare". Ha provato a dare una mano e la sua serata ha pure rischiato di diventare perfetta quando, al 63’, ha stretto troppo un tiro di sinistro che sarebbe valso il vantaggio viola. Per il resto si è subito reso conto di quanto sia dispendiosa l’idea di calcio del suo nuovo allenatore, con un pressing che vede le mezzali in prima linea a disturbare i centrali avversari.