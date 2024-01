Barak spinge per andare a Napoli, ma la Fiorentina vuole monetizzare

Il calciatore gradirebbe il trasferimento, ma la Fiorentina per lasciarlo andare vuole essere sicura di monetizzare. Anche la prossima estate. Per questo il club di De Laurentiis dovrà garantire un obbligo di riscatto

Oltre a Brekalo e Ikonè, la Fiorentina lavora ad altre uscite. Pochi aggiornamenti sul fronte Barak. La situazione è quella disegnata nelle scorse ore. Il calciatore gradirebbe il trasferimento, ma la Fiorentina per lasciarlo andare vuole essere sicura di monetizzare. Anche la prossima estate. Per questo il club di De Laurentiis dovrà garantire un obbligo di riscatto senza condizioni, altrimenti non se ne farà di niente e resterà a disposizione di Italiano. Lo riporta la Nazione.