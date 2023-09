Barak: semaforo verde. Con l’Atalanta dovrebbe tornare fra i convocati

"Barak era pronto a ritagliarsi uno spazio notevole all’inizio di questa stagione ma una fastidiosa infezione virale contratta nel periodo di ferie ha fatto slittare sensibilmente l’inizio della preparazione e poi il ritorno in gruppo avvenuto soltanto qualche giorno fa. “ Back in the game”, ha scritto sui social il centrocampista annunciando, di fatto, di essere nuovamente pronto per aiutare la Fiorentina alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali. L’infezione virale è alle spalle. Così come le voci di mercato che lo segnalavano in partenza. Ora il test del fine settimana contro la Primavera viola, ha fatto scattare il disco verde. Da oggi Italiano tornerà al Viola Park per riprendere gli allenamenti e Barak ci sarà. Per la sfida con l’Atalanta, in programma domenica al Franchi, potrebbe così arrivare il ritorno nella lista dei convocati. Magari anche qualche minuto, chissà. Perché Italiano ha bisogno di ogni elemento in vista di un’altra fase intensa della stagione tra campionato e Conference. Barak da una parte può far rifiatare Bonaventura, che ha bisogno di riposo col tecnico che ha già messo in chiaro come l’ex Milan vada gestito con tutti questi impegni ravvicinati. Ma non solo. Il ritorno del ceco potrebbe dare più soluzioni allo schieramento di Italiano, che ha bisogno dei suoi centimetri e dei suoi muscoli in un centrocampo molto tecnico. L’idea di piazzare Arthur davanti alla difesa come vertice basso insieme a Barak in versione mezzala potrebbe rivelarsi utile in alcune circostanze".