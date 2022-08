Barak regala gol a Firenze: così rende la Fiorentina più forte

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la giornata di ieri è stata quella dell'arrivo a Firenze di Antonin Barak. Il centrocampista ex Verona arrivato in prestito con diritto di riscatto, potrà aiutare non poco i piani di Italiano. Infatti, il ceco ha una grande capacità di inserimento e tanti gol nelle gambe. Per una squadra che segna poco non può che non essere un buona notizia. Nato trequartista, a Firenze farà la mezzala e chissà, forse nel match contro il Napoli si ritaglierà il suo spazio.