Barak e Pongracic lavorano a parte. E Brekalo si mette in luce in attacco

La Fiorentina si è allenata anche ieri pomeriggio a porte aperte presso i campi del settore giovanile del Preston North End. Proiettata alla sfida di venerdì contro il Bolton con una seduta intensa - riporta La Nazione. Come tutte quelle che fin qui Raffaele Palladino ha impostato durante il ritiro del Viola Park e nei primi giorni della tournée in Inghilterra. Tanti applausi e incoraggiamento da parte del tecnico per i suoi giocatori. A parte hanno lavorato sia Barak che Pongracic, ma per scelta concordata con l’area medica. Per oggi - scrive il quotidiano - è prevista una doppia seduta. Il tecnico lavorerà molto ancora sugli aspetti offensivi tenendo sotto d’occhio in particolare Brekalo, tra gli elementi che hanno figurato nel modo migliore in queste settimane.