Barak è nella lista di Sarri. Ma prima Lotito deve far cassa

Per Antonin Barak sarà una stagione importante, ma c'è un club che vorrebbe portarlo via da Firenze. Sarri lo vorrebbe con se

La Lazio sta cercando di rinforzare il suo centrocampo. La cessione di Milinkovic sarà difficile da assorbire. Per questo Lotito vuole regalare diversi rinforzi in quella zona a Sarri, dopo Rovella. Ma il presidente dei biancocelesti prima deve liberarsi degli esuberi. Nomi come Maximiano, Marcos Antonio, Basic, Akpa Akpro e Cancellieri. Una volta fatto questo potrà arrivare la nuova mezz'ala. E tra i primi nomi usciti, c'è quello di Antonin Barak della Fiorentina. Insieme a Aster Vranckx ex Milan, fonte La Gazzetta Dello Sport