Barak e Kouamè riposano più degli altri, rientreranno dopo

Le date previste per il rientro dei 2 ragazzi per Italiano

Il Tirreno fa il punto sulle date dei ritorni in casa viola. Il 28 novembre, data della ripresa degli allenamenti della viola, non ci saranno Antonin Barak e Christian Kouamè. Nulla di grave e nessun problema fisico per i 2, solo dei giorni di riposo in più concessi dalla società gigliata. Sia il ceco che l'ivoriano, hanno disputato amichevoli internazionali con le 2 nazionali, motivo per cui le vacanze si sono allungate un po'. Il ritorno dei 2 è previsto per il 4 dicembre, che rispetto alla sfida col Monza dista un mese.