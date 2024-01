Barak e il Napoli, decisiva la Supercoppa. La trattativa si scalda

Per Antonin Barak si è fatto avanti il Napoli. E secondo la Gazzetta Dello Sportper il numero 72 viola i partenopei potrebbero fare sul serio. Potrebbe essere un appuntamento importante la Supercoppa dove le due società si incontreranno. La Fiorentina non ha aperto al prestito con diritto di riscatto. Ma la trattativa potrebbe etrare nel vivo nella prossima settimana. barak sarebbe l'alternativa di Anguissa, ma con piedi più educati, e un vizio del gol più sviluppato. Anche se ovviamente con meno intensità e corsa.