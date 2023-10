Barak e Ikonè, per questa Fiorentina sono dei nuovi acquisti: l’attesa aumenta

C’era una volta il mercato di riparazione. Quello che tra ottobre e novembre permetteva di rimediare a errori fatti in estate o di tamponare qualche emergenza. Oggi no. Oggi fino a gennaio (svincolati a parte) tocca fare con quel che si ha. Eppure, e così veniamo in casa Fiorentina, ci sono casi che somigliano parecchio a nuovi acquisti. Basta pensare ad Antonin Barak e Jonathan Ikoné. Due risorse preziose che nei primi due mesi di stagione non si sono praticamente visti, rendendo impossibile (più di quanto già non lo sia) far riposare intoccabili come Bonaventura e Nico Gonzalez. Colpa di un’estate complicata che, di fatto, li ha costretti a saltare l’intera preparazione. Lo riporta il Corriere Fiorentino.