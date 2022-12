Barak c’è, Jovic ci mette l’impegno, buoni segnali per Italiano

Il Corriere Dello Sport si sofferma sulle prove di Barak e Jovic ieri in Corsica. Barak ieri, ha lasciato il segno con un gol nel secondo tempo. Il Corriere sottolinea la sua buona prestazione. Il ceco è stato schierato ancora nella zona della trequarti, rendendo bene. Lui e Bonaventura sono i 2 assi offensivi della Fiorentina. Il mercato in quella zona di campo può aspettare. Jovic invece, al rientro dopo 2 allenamenti ha giocato una buona prova. Ha segnato un bel gol in pallonetto, annullato per fuorigioco. Un paio di bei movimenti, la zampata nel gol di Igor c'era stata. Insomma una buona prova del ragazzo ex Real. Tutti buoni segnali per Italiano