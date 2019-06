Balotelli in attesa di squadra. Nel frattempo si tiene in forma a Castel Mella

Mario Balotelli si allena a parte, in attesa di conoscere la sua prossima squadra. L’ormai ex attaccante del Marsiglia – accostato anche alla Fiorentina negli ultimi giorni – si sta tenendo in forma campo di Castel Mella. A riportarlo, con tanto di foto, è Il Corriere di Brescia. Su di lui continua a lavorare il Parma. L’INTERVISTA RILASCIATA DA COMMISSO AL CORSPORT