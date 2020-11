Balotelli-Fiorentina, basta voci. L’attaccante non è nei piani viola

“La possibile candidatura dello svincolato Balotelli proprio non rientra nei piani della Fiorentina”. Non potrebbe essere più chiara, La Nazione, nel mettere una pietra tombale sulle voci riguardanti l’ex Brescia e la Fiorentina. La voce, scrive il quotidiano, si era autoalimentata sulla scia dei vecchi rapporti di stima fra Prandelli e SuperMario, ma dopo l’amarissimo addio alla Nazionale dopo i mondiali in Brasile del 2014 ne è rimasto veramente poco. I malumori all’interno dello spogliatoio sono un ricordo ancora nitido. La Fiorentina ha la testa al Benevento, non certo a lui.

ULTIME DI FORMAZIONE ANCHE PER IL BENEVENTO