Qui Benevento, domani la partenza per Firenze. Le ultime di formazione

Il Benevento, si legge sul portale Ottopagine.it, partirà domani per raggiungere Firenze. Inzaghi sembra orientato a tornare all’albero di Natale dopo aver floppato con il 4-4-2 di fronte allo Spezia. Glik e Caldirola al centro della difesa, Foulon dovrebbe lasciare spazio al più guardingo Barba sulla sinistra. Hetemaj contende il posto all’ex viola Dabo e a Ionita, entrambi reduci dalle partite con le Nazionali, mentre permangono dubbi sull’impiego di Viola, che non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. In attacco, assente per squalifica Caprari e non ancora al meglio Iago Falque, sono pronti Insigne e Sau. Infine, ballottaggio fra Moncini e Lapadula (di rientro dal Perù) per il ruolo di prima punta.

“SE LA FIORENTINA NON BATTE IL BENEVENTO E’ UN PROBLEMA”