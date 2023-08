Baiano su Beltran: “Serve pazienza. Anche Bati, all’inizio, non era Bati”

"Beltran? Un po' come Ciccio Baiano".Con queste parole Vincenzo Italiano ha commentato le caratteristiche di Lucas Beltran, prima della gara contro il Rapid Vienna. Il Corriere Fiorentina ha intervistato l'ex attaccante della Fiorentina, che con orgoglio ed emozione ha accolto il paragone del tecnico viola: "La Fiorentina mi è rimasta nel cuore e sapere di aver lasciato un bel ricordo mi rende orgoglioso. Lui è forte, basta dargli il tempo per dimostrarlo". Baiano picchia forte sul tema della pazienza. Beltran infatti, è arrivato da poco, non conosce lingua e compagni, servirà tempo ma già con il Lecce potremmo vederlo all'opera. L'importante è non bruciare i tempi: "Arriverà il tempo per ogni cosa e forse già domani col Lecce potrebbe essere l’occasione per vederlo all’opera. L’importante sarà dargli il tempo di inserirsi, di sbagliare. In fondo si cresce anche così: perfino Bati all’inizio non era Bati". Che giocatore è Beltran per Baiano? Velocità e tecnica, alla ricerca di più palloni possibili. Un po' come il Ciccio di Foggia, allenato da Zeman. Un attaccante, capace di giocatore anche con Nzola, ma il cambio di modulo dovrebbe essere totale. C'è anche il tempo per i consigli: "Beltran si fidi di Italiano e non stia dietro alle critiche: quell’occasione fallita a Vienna non era così facile, guai fermarsi sugli errori. Io con la Fiorentina sbagliai un gol a Vicenza sulla linea di porta eppure trovai il modo di farmi perdonare". In fin dei conti, Bati è Bati, ma se scatta la scintilla con Firenze...