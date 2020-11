Baiano: “Ma Vlahovic chi crede di essere? Non ha dimostrato niente, deve pedalare”

Francesco Baiano, ex viola e oggi allenatore, ha parlato al Corriere Fiorentino:

Ma Vlahovic chi crede di essere? Si sente penalizzato? Non lo è, è un miracolato. Attenzione: credo che in futuro potrà essere un attaccante importante, ma oggi cos’ha dimostrato per mettere il muso? Deve capire che ancora non ha fatto nulla per meritare la maglia da titolare a Firenze. Quando si entra in campo ci vuole uno spirito diverso. Vale per lui ma anche per gli altri: subentrando bisogna dimostrare all’allenatore che ha sbagliato a non darti fiducia. Quindi dico che lui, ma anche gli altri, devono pedalare.