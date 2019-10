Badelj è salito in cattedra: la regia del croato guida la Fiorentina

Contro il Milan si è visto finalmente il vero Milan. Giochi di parole a parte, domenica sera Badelj è stato l’assoluto dominatore del centrocampo: tutti, Corriere dello Sport in primis, si sono resi conto di come il regista avesse in mano le redini della partita, in perfetta sinergia con i compagni di reparto. Non è un caso se la miglior prestazione di Badelj è coincisa con la miglior prestazione della Fiorentina. Montella ha sempre voluto un regista, dal primo Pizarro fino agli sfortunati esperimenti della stagione scorsa, e pare finalmente averlo trovato.

Non che Badelj sia sempre inappuntabile, ma risponde in maniera eccellente alle esigenze di squadra e allenatore. Alcuni suoi predecessori hanno fallito (Bolatti, D’Agostino), altri hanno fatto la storia: De Sisti, Pecci, Dunga, Liverani. Fino ad arrivare, appunto, a Milan Badelj.

