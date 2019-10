L’intuizione di Montella: gli avversari non hanno riferimenti

Il Corriere dello Sport-Stadio evidenzia come Vincenzo Montella sia stato capace di adattare il suo gioco agli interpreti messi a sua disposizione, varando di fatto un 3-7-0 molto efficace in ripartenza. Del resto, ci sono alcuni punti che hanno indotto il tecnico campano a fare delle scelte, che il quotidiano passa in rassegna: quella di giocare senza centravanti, mancando per adesso un profilo affidabile al 100%, oppure quella di “sfasare” le posizioni di Badelj-Pulgar e Castrovilli (arretrati i primi due, avanzato sul regista avversario il giovane pugliese); o ancora, quella di irrobustire il pacchetto arretrato con un marcatore come Caceres, omologo di Milenkovic e scudiero di Pezzella. Di conseguenza, Ribery e Chiesa sono stati avvicinati alla porta, con aumento tangibile della loro efficacia, mentre Castrovilli sta ottenendo rapidamente la propria consacrazione. L’unico problema? Mancano i sostituti per Lirola e Dalbert. Per ora, avanti così.