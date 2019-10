Badelj: “Chiesa non è un cascatore, lo aiuteremo. Ribery un leader, di Castrovilli si nota subito una cosa””

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola propone una bella intervista a Milan Badelj, che racconta la Fiorentina che ha ritrovato questa estate: un po’ di paura all’inizio, ma poi vecchi e nuovi si sono amalgamati e, grazie ad una società sempre presente e serena e a tifosi sempre schierati con la squadra, i risultati sono arrivati, a partire dalla vittoria fondamentale sulla Samp.

“Commisso? Ha un’energia incredibile. Lui è potente negli USA, ma se dovesse vincere qui entrerebbe nella storia di Firenze, vuole questo”. Un passaggio su Chiesa, che secondo il croato deve imparare a dialogare con gli arbitri: “Non è un cascatore, lo aiuteremo”. E lo aiuterà anche Ribery, definito leader non per le qualità sul campo, ma perché è riuscito ad entrare nello spirito di gruppo in trenta minuti, dopo otto anni in Germania.

“Castrovilli e Pulgar? Gaetano si vede subito che non viene dalla Primavera, ma dalla B. Formidabile, un 8 vero, può diventare un top player”. Su Pulgar aggiunge che col cileno si trova benissimo, non si concede colpi di tacco ma sa sempre dove farsi trovare. Infine, lo scudetto: ancora la Juve favorita per Badelj, con dietro Inter, Napoli, Atalanta e le romane. E la Fiorentina.