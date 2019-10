Badelj/2: “Amo Firenze, lo posso dire ad alta voce. Vi spiego perché alla Lazio non è andata”. Astori…

Milan Badelj si è raccontato alla rosea prima della partita contro la sua ex squadra, cominciando proprio dal suo anno in biancoceleste: “Tutto faticoso fin da subito. Venivo dalla finale mondiale, ho avuto pochissimi giorni di vacanza, era appena nato mio figlio Jona Davide. Ho faticato molto”. Già, Davide. Non poteva non esserci un riferimento a DA13,che il centrocampista croato afferma essere sempre con lui, anche quando la radio trasmette quello che era il loro pezzo, una canzone di Jovanotti. Troppo forte l’emozione, ma poi torna a farsi spazio la Lazio: “Non giocavo? Leiva era più adatto del sottoscritto”.

Badelj sottolinea come battere il suo recente passato significherebbe poter credere con maggior convinzione in un piazzamento europeo, visti anche i risultati ottenuti contro le cosiddette grandi. Tuttavia, indica in Milinkovic, Correa e Immobile (“Se lui sta bene, parti sempre 1-0 per loro”) i pericoli principali.

“Quando ero alla Lazio non ho passato un giorno senza pensare alla Fiorentina, a Firenze: una piazza che amo, lo posso dire ad alta voce”.