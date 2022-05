Baby viola: lo staff in Inghilterra per uno stage

Corso d'aggiornamento per Simone Pastorino, Giacomo Cioni e Lorenzo Nuti

Simone Pastorino, Giacomo Cioni e Lorenzo Nuti, rispettivamente responsabile dei lavori individuali, collaboratore della formazione Under-14 e membro dello staff dell’Under-13 della Fiorentina, hanno svolto un viaggio studio presso presso il Barnsley FC durante il quale hanno analizzato le metodologie di lavoro di uno dei migliori settori giovanili inglesi, nell’ambito del progetto "Training the trainers in sporting excellence".

IN MEMORIA DI DANIEL GUERINI

A giugno si terrà la prima edizione del Memoria Daniel Guerini, un torneo voluto dal mister della Primavera viola Alberto Aquilani in ricordo del suo ex giocatore scomparso il 24 marzo 2021 a soli 19 anni in seguito a un incidente stradale. Alla manifestazione parteciperanno le formazioni Under-14 dei club dove ha giocato Guerini (Lazio, Fiorentina e Torino) oltre a Roma, Spes Montesacro (la società di Aquilani che ospiterà il memorial, previsto tra il 3 e il 5 giugno) e ad una selezione della Totti Soccer School. Lo scrive il Corriere dello Sport.