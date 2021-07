Babacar, il grande spavento: dal malore in ritiro fino al sospiro di sollievo

Il giocatore durante la notte ha sentito dei dolori al petto e si è rivolto al medico sociale, poi il trasporto in ospedale per i controlli

"Sto bene. Grazie a tutti": Babacar tranquillizza parenti e amici e quei tifosi che, nella giornata di ieri, apprendendo del suo malore nella notte di mercoledì attraverso un comunicato dell’Aytemiz Alanyaspor, hanno pensato al peggio. Soprattutto - sottolinea Il Corriere Fiorentino - hanno rivissuto momenti tragici come quello accaduto, da ultimo, al danese Eriksen durante la gara degli Europei. Un grande spavento, ma il peggio sembra essere passato: "Tranquillizzo familiari, amici e tifosi che sto bene. Grazie per l’affetto dimostrato" ha scritto via Instagram, postando anche una foto dal letto d’ospedale della città di Alanya dove dovrà ancora fare ulteriori accertamenti del caso. Dai primi esami la diagnosi resa nota dal club stesso è stata infatti quella di «spasmo cardiaco» e con il cuore non si scherza.

Il giocatore, in ritiro a Burdur da pochi giorni, durante la notte ha sentito dei dolori al petto e si è rivolto al medico sociale, poi il trasporto in ospedale per i controlli. Durante le vacanze Babacar aveva conciliato la spensieratezza e il lusso insieme agli amici con i sentimenti verso Rufisque, la sua città di origine che continua ad aiutare grazie alla sua Trenta Foundation, con sede a Firenze. Proprio nei giorni precedenti era stato all’Ospedale senegalese a donare la seconda ambulanza, un defibrillatore e tante mascherine: macchinari e materiale che non tutti gli ospedali africani possono permettersi. Tra i tanti messaggi che gli sono arrivati - aggiunge La Nazione - spiccano quelli di ex compagni conosciuti in Italia: da Gonzalo Rodriguez a German Pezzella, da Lezzerini a Petriccione, senza dimenticare Lapadula, Demaio e Koulibaly. Anche Carlos Freitas, ex ds della Fiorentina, gli ha lasciato un post per augurargli una pronta guarigione.