Babacar e il murale di Astori: “Sei rimasto nei nostri cuori”

L'omaggio del senegalese per DA13

Ieri è stato inaugurato il murale dedicato al compianto Davide Astori. In tanti hanno quindi voluto mandare messaggi d'affetto per ricordare Davide immortalato in questa splendida opera. Fra questi c'è anche Khouma Babacar che, attraverso un post su Instagram, ha voluto omaggiare il suo ex compagno spendendo bellissime parole. Vi proponiamo qui sotto il post dell'attaccante.