Auguri Antognoni, una festa in attesa del nuovo contratto con la Fiorentina

Compie oggi 67 l’Unico 10, il Capitano, Giancarlo Antognoni, simbolo di una Fiorentina. Il Corriere Fiorentino sottolinea come il compleanno arrivi in un momento di incertezza della Fiorentina ma anche il suo futuro – come quello di altri dirigenti – non è poi così certe, visto che a giugno il suo contratto di club manager, con qualche excursus nel mercato (su Quarta ha avuto lui le segnalazioni decisive di Passarella e Bertoni), scadrà. Nulla di grave, visto che Rocco Commisso ama fare accordi solo annuali e la riconferma dunque può arrivare in ogni momento ma chissà che la rivoluzione che potrebbe riguardare le dirigenza ed i ruoli ricoperti non tocchi anche lui. Difficile però che il rapporto non si prolunghi, sperando magari che in futuro il suo ruolo non sia più soltanto quello di una bandiera da sventolare.