Antognoni: “In Fiesole per i tifosi. Poster? De Sisti rimpiazzò Rivera”

Giancarlo Antognoni è intervenuto nel corso di una diretta col canale Instagram della Fiorentina. Il dirigente viola era insieme alla squadra, alle prese con le foto di rito, presso la stadio Franchi. Per l’occasione scattate all’interno della Curva Fiesole. Queste le sue brevi battute:

Chi mi cercava? Franck (Ribery). Devo dirgli come comportarsi nella foto (ride ndr). Le foto in Fiesole? I tifosi lo meritano. Una giusta motivazione e ricompensa per quello che hanno sempre fatto nei confronti della squadra. Visto che non ci possono essere, siamo venuti noi dall’altra parte. Il poster che avevo da bambino? Come si sa, ero tifoso del Milan per cui avevo quello del giocatore più rappresentativo: Gianni Rivera. Per poi passare a quello di De Sisti, perché quando sono arrivato a Firenze, a 18 anni, mi ha accolto in modo eccezionale.