Attenti a quei tre: Dodo, Kean e Gudmundsson gli imprescindibili viola

Per affrontare il Milan, Palladino è pronto ad affidarsi alle sue sicurezze. E proprio da lì ripartirà: Kean, Dodo e Gudmundsson , ovvero i tre calciatori che in questo momento danno maggiori garanzie alla sua Fiorentina ancora in rodaggio. I primi due - scrive Repubblica - sono la coppia d'assi a disposizione, ma nelle ultime uscite si è aggiunto anche Gudmundsson a completare il terzetto, portando efficacia, tecnica e sostanza alla squadra.

Tocca a voi

Il tecnico ha intenzione di affidarsi ancora a loro per affrontare il Milan di Fonseca, cercando un riscatto e uno scalpo di una delle più forti del campionato. La certezza è che ad oggi questa Fiorentina non possa fare a meno dei suoi giocatori più rappresentativi e anche la Conference lo ha già dimostrato. E forse il motivo è anche e soprattutto tecnico: chi li sostituisce non è alla loro altezza. Beltran non è una prima punta, Kayode è finito dietro nelle gerarchie, Kouamé fa fatica e ha sempre segnato poco. Non si esce dai tre tenori, ma basterà per fermare il Milan?