Attenti a quei due: Noslin-Dia la coppia gol biancoceleste al Franchi

La Lazio proporrà due bocche da fuoco come Dia e Noslin al Franchi. Baroni chiede a tutti le stesse accortezze in avanti

Gol e numeri

Dia ha segnato due reti nelle prime due uscite, quattro in tre partite per lui. In coppa con Castellanos sono arrivati 5 dei primi 8 gol biancocelesti, ma oggi ci sarà Noslin, con l'occasione d'oro di dimostrare il proprio valore. Baroni chiede gli stessi meccanismi: pressing alto e famelico, recupero palla. La Lazio ha perso una gara delle ultime 11 e ha una media di 2 punti a partita contando anche il finale dello scorso campionato. Il Franchi come crash test, ma anche per la Fiorentina.